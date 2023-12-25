تقارير صحفية.. "فيرمنيو" غير راضٍ عن تواجده بالأهلي ويبحث الانتقال لنادٍ سعودي آخر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 7:57 صباحاً

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة البرازيلي روبرتو فيرمنيو، لاعب الأهلي، في مغادرة الفريق والانتقال إلى فريق آخر بدوري روشن للمحترفين. وقالت صحيفة "Ojogo" البرتغالية إن فيرمنيو يفكر في الانتقال إلى نادي الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد؛ حيث ستتاح له الفرصة للالتقاء بزملائه السابقين في ليفربول، جوردان هندرسون وجيني فينالدوم. وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي غير راضٍ عن أدائه مع النادي الأهلي، ويريد الانتقال لفريق آخر في السعودية، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق. وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن روبرتو قد ينتقل على سبيل الإعارة إما لنادي الفتح أو الاتفاق الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن فيرمنيو يقترب من الرحيل عن الأهلي، وأن مسؤولي النادي يفكرون في بيع عقده في يناير؛ حيث يُعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في السعودية، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه. وتعاقد النادي الأهلي مع روبرتو فيرمنيو صاحب الـ32 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.

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