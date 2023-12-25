تراند اليوم : وزارة الموارد البشرية تطلق خدمة جديدة للعمالة المنزلية القادمة لأول مرة عبر "مساند".. وتكشف عن مزاياها!

صحيفة الخليج 365: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية"، للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة "مساند".

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضيّ سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تُعيقه عن أداء عمله.

إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تَضْمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث (لا سمح الله)، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.