16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية

وأوضحت المؤسسة أنه في إطار متابعتها تطوير وضبط جودة سوق التدريب الأهلي، تمّ رصد 43 مخالفة تدريبية في الشهر نفسه، شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلي، ورصد الجهات التي تزاول التدريب دون الحصول على رخصة، والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.
وبيّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني أنه خلال الشهر نفسه تم إصدار 66 بطاقة مدرب معتمد من خلال تنفيذ مبادرة «المدرب المعتمد»، التي تهدف إلى تحسين بيئة التدريب، والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه ورفع جودته. وتعنى هذه المبادرة بالمدربين المؤهلين، لمنحهم شهادات معتمدة لمزاولة التدريب.
وتشرف المؤسسة على أكثر من 1200 منشأة تدريبية أهلية مرخصة في مختلف مناطق المملكة.
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