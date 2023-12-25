الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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