إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. والكشف عن مزاياها

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية”، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية.
واعتبارًا من 1 فبراير 2024م، ستكون خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد إلزامية لصاحب العمل، واختيارية بعد ذلك.
وتهدف هذه الخدمة إلى تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات، ومنها:
- التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة.
- العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
- عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
وتشمل خدمات منصة “مساند” العديد من الخدمات التي تهدف إلى تحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحل الشكاوى والخلافات بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
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