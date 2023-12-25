أمريكا توافق على بيع معدات عسكرية للسعودية.. والكشف عن قيمتها

كشفت وكالة بلومبيرغ، عن موافقة الولايات المتحدة على بيع برنامج تدريب عسكري جديد للمملكة العربية السعودية، بقيمة مليار دولار. وتشمل الصفقة طائرات وتدريبًا فنيًا وتعليمًا عسكريًا مهنيًا ومعداتًا للقوات الجوية الملكية السعودية والفروع العسكرية الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن البيع “سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.

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