"أظافر هشة وقلة طاقة".. 3 مصادر طبيعية تهديها لك "الصحة" لتجنُّب نقص الحديد

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة، إن من أعراض نقص الحديد ضعف الشهية، والأظافر الهشة، والتعب وقلة الطاقة، مشيرة إلى بعض مصادر الحديد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على منصة "إكس"، تقول: "لتتجنَّب نقصه -الحديد- كمّل احتياجك من مصادره الطبيعية، كالسبانخ والطماطم والعدس".

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