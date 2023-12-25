أمانة القصيم تنفّذ حملة توعوية بالمتنزهات البرية في عقلة الصقور

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محمد بن مسعود - الدمام - نظّمت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في بلدية محافظة عقلة الصقور- الأسبوع الماضي، حملة توعوية بأهمية المحافظة على النظافة العامة بالمتنزهات البرية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومتطوعي البلدية، عبر توزيع حقائب تحتوي على برشورات توعوية وأكياس نفايات على المتنزهين.

وتكثّف البلدية أعمالها بالمتنزهات البرية؛ لكثافة الإقبال على منتزهات قطن البري؛ لما حظيت به من أمطار غزيرة خلال الأشهر الماضية؛ مما أدى إلى اكتساء أرضها وجبالها باللون الأخضر بزيادة الغطاء النباتي.

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