انت الان تتابع مَن ينتصر؟.. شاهد معركة "حياة أو موت" بين تمساح ضخم وثعبان عملاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف فيديو مرعب عن معركة "حياة أو موت" بين تمساح ضخم وثعبان عملاق في منتزه إيفرجليدز الوطني بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقطت راكبة الدراجات الهوائية، أليسون جوسلين، مشهدًا صادمًا أثناء قيامها بالتدريب على دراجتها في منطقة "شارك فالي" بمتنزه إيفرجليدز الوطني الأسبوع الماضي.

وككل سكان ولاية فلوريدا؛ يبدو أن "جوسلين"، التي تهوى تصوير الحياة البرية؛ ترفض غزو وانتشار الثعابين الضخمة في المتنزهات الأمريكية، وكتبت مع الفيديو الذي نشرته عبر الإنترنت: "هذا ثعبان جاء لإرهاب حيوانات إيفرجليدز".

وظهر الثعبان وهو ملتف حول التمساح العملاق، ولكن بعد فترة ظهرت رأس الثعبان بين الأنياب الضخمة في فم التمساح، وقد هدأ كلا الحيوانين، حتى ظنت "جوسلين" أنهما ماتا معًا؛ لكن في النهاية فتح التمساح عينيه، فعرفت أنه حي وانتصر في معركته.

ووصفت "جوسلين" اللقاء بين الحيوانين بأنه "خاص ونادر"؛ مشيرة إلى مدى تقديرها للطبيعة الفريدة لمنطقة إيفرجليدز؛ في إشارة أخرى لرفض تواجد الثعابين.

وحسب الصحيفة، فقد بدا التمساح بطيئًا، وتوقعت "جوسلين" أن يكون ذلك بسبب درجات الحرارة الباردة في المنطقة مؤخرًا، أو ربما كان التمساح منهكًا من قتال الثعبان.

وكتبت "جوسلين": "كان التمساح خاملًا للغاية، وكنت أتساءل عما إذا كان السبب هو البرد، وربما كان متعبًا من محاربة الثعبان، أو ربما عضه الثعبان، وبدأ التمساح في ابتلاع الثعبان؛ لكنه اضطر إلى التوقف؛ لأن الثعبان كان كبيرًا جدًّا؟".

وتقول الصحيفة: رغم أن الثعبان ليس من الأنواع السامة؛ إلا أن "جوسلين" تعتقد أنه لدغته قد ألحقت الضرر بالأنسجة الرخوة في فم التمساح أثناء صراعهما من أجل البقاء في معركة حياة أو موت.

وحسب الصحيفة، تعتبر الثعابين من الحيوانات الغازية في فلوريدا، فالولاية ليست موطنًا أصليًّا للثعابين الضخمة؛ بل تم جلبها من آسيا وبعدها تكاثرت بشدة في متنزهات فلوريدا، وأصبح لها تأثير ضار على النظام البيئي الدقيق في إيفرجليدز.