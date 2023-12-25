تراند اليوم : الكشف عن 5 فواكه شتوية تفتت الكوليسترول في الدم

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فواكه شتوية تساعد على تفتيت الكوليسترول في الدم، حسبما نشر موقع "WebMD".

وأوضح الخبراء أن الفواكه الشتوية التي تفتت الكوليسترول الضار هي :-

1-الفراولة

تلعب الفراولة دورًا مهمًا في تنشيط بروتيناً في الجسم يسمى "Nrf والدهون الثلاثية على حد سواء، إلى جانب احتوائها على الألياف والبوتاسيوم والنحاس واليود، وجميعهم عناصر مهمة لمحاربة الكوليسترول. يساهم في خفض الكوليسترول الضار.

2- البرتقال

كشفت دراسة شملت 129 مشارك، أن تناول البرتقال أو شربه عصير طازج لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى خفض الكوليسترول الضار في الجسم، إلى جانب زيادة معدلات الكوليسترول الجيد، وهذا يعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

3- اليوسفي

يساهم اليوسفي في التخلص من تراكم الكوليسترول والدهون الثلاثية على الشرايين والأوعية الدموية بفعل احتوائه على فيتامين سي، الأمر الذي يعزز من صحة القلب ويحمي من الإصابة بأمراض خطيرة.

4- الموز

يساهم الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على توازن الكوليسترول الضار والجيد، حيث يؤدي تناول ثمرة موز كبيرة الحجم يوميًا إلى تراجع معدلات الكوليسترول حوالي 5-11 نقاط.

5- الجوافة

تحتوي الجوافة على البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، ما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار على حد سواء، كما تعمل على رفع الكوليسترول الجيد في الجسم.