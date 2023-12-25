شكرا لقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي. فيما أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.