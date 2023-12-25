شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة اليوم الواحد تنهي معاناة ستيني مصاب بقطع أوتار الكتف ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى أطباء جراحة متخصصون بالطب الرياضي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أحد مكونات تجمع القصيم الصحي معاناة مريض ستيني من إصابة في كتفه الأيسر نتج عنها قطع أوتار الكتف المدورة.

وأضح التجمع أن عيادة الكسور في تخصصي بريدة استقبلت مريضًا في العقد السادس من عمره بعد تعرضه لإصابة نتيجة سقوط مباشر على الكتف الأيسر مما تسبب له بحدوث آلام شديدة توجه على إثرها لطوارئ المستشفى، موضحًا أنه بعد الفحص الأولي وعمل الأشعة اللازمة واستبعاد فرضية وجود كسر تم تحويل المريض للعيادة المختصة وفحص المريض مرة أخرى بعد زوال الألم الذي يظهر أثناء رفع اليد أعلى الراس مع محدودية حركة الكتف الأيسر.

تدخل جراحي

ذكر التجمع أن الفريق المعالج طلب عمل أشعة الرنين المغناطيسي وتحويل المصاب إلى عيادة الطب الرياضي والمناظير، حيث تبين وجود قطع كامل في أوتار الكتف المدورة والتي استدعت إجراء تدخل جراحي لتثبيت وخياطة الأوتار لان القطع كان ناجما عن إصابة عرضية وليس "قطع تنكّسي".

وقال إنه على إثر تلك النتائج تم إدخال الحالة إلى غرفة العلميات وإجراء عملية شبه طارئة من خلال جراحة اليوم الواحد وفي فترة وجيزة، وغادر بعدها المريض المستشفى في نفس اليوم وهو يتمتع بصحة وسلامة، مع منحه موعداً لمراجعة العيادة الخارجية المختصة وبدء جلسات العلاج الطبيعي في مركز التأهيل الطبي.

وصل عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغ أكثر من 8650 عملية، وكان قسم العظام بالمستشفى ممثلًا بوحدة المفاصل والطب الرياضي والمناظير قد أجرى 81 عملية استبدال مفصل للركبة، و33 عملية منظار كتف، و135 منظار للركبة مع ترميم رباط متصالب أمامي، وذلك خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2023م.