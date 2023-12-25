شكرا لقرائتكم خبر عن لخلق فرص عمل.. جامعة الأميرة نورة تُنظِّم حزمة من البرامج التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية، التي استهدفت الطالبات والخريجات؛ لتعريفهن بمجموعة من الاستراتيجيات التي تسهم في خلق فرص العمل، وإكساب الطالبات مهارات ومبادئ وأدوات المستقبل، مما يساهم في خلق فرص عمل ريادية.

وعقد المركز عددًا من المحاضرات ضمن البرنامج التدريبي "سُبل وأدوات التأهيل لسوق العمل"، منها: محاضرة "التفكير والتحليل الإبداعي في المهن"؛ لتعريف الطالبات والخريجات بأهمية التفكير والتحليل الإبداعي في المجال المهني، والتعرُّف على أنماط التفكير وعلاقته بتطوير الحس الإبداعي لدى الموظف، وخطوات التفكير العلمي، واتخاذ القرارات، وطرق توليد الأفكار الإبداعية.

وعمل المركز على تنظيم محاضرة "التخطيط المهني السليم"؛ للتعريف بأهمية وكيفية التخطيط في المجال المهني قبل وبعد التخرج، والتعرُّف على مفهوم التخطيط المهني، ومراحل التخطيط المهني، وأهم المهارات اللازمة لتنفيذه. بالإضافة إلى محاضرة "مهارات قيادة فريق العمل"؛ لاستعراض المهارات التي يحتاجها الفريق لتسيير العمل بشكل فعال بين الأعضاء، متضمنةً عددًا من المحاور، منها: اكتساب المهارات التي تيسر عمل الفريق. إلى جانب محاضرة "الذكاءات المتعددة "؛ لتعريف الطالبات على أنواع الذكاء الذي تتمتعن به، وإمكانية الاستفادة منه.

ونفَّذ المركز محاضرة "فن اجتياز المقابلات الشخصية" عن بُعد، ضمن البرنامج التدريبي" التأهيل المهني"؛ للتعريف بأهم المهارات اللازمة لاجتياز المقابلات الوظيفية والحصول على العمل، وأنواع المقابلات الوظيفية، وكيفية الاستعداد لها، إضافة إلى أبرز الأسئلة والأخطاء الشائعة في المقابلات.

ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025م، وتوفير مخرجات تنافسية من خلال تقديم الدعم المهني، والإرشاد الوظيفي للطالبات، والإثراء المعرفي والمهاري، وتمكين الطالبات من المساهمة في بناء مجتمع المستقبل.