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خلال 2023.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 339 ألف جولة لمتابعة مساجد جازان

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اليوم - جازان  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة جازان، خلال عام 2023م، (339.791) جولة ميدانية على مساجد وجوامع المنطقة؛ قام بها مراقبو ومراقبات المساجد للتأكد من مدى التزام منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء، ومتابعة مرافق الجوامع والمساجد وخلوها من التشوهات البصرية، والتأكد من مستوى نظافة وصيانة المساجد والجوامع من قبل مؤسسات الصيانة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الجولات تأتي في إطار الأعمال التي ينفذها الفرع لخدمة بيوت الله والحفاظ على مقدراتها، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المساجد.

لقطات من الجولات الميدانية على جوامع ومساجد جازان
لقطات من الجولات الميدانية على جوامع ومساجد جازان

وأشار إلى أن الفرع يعمل على تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية عبر تطبيق "مساجد" الذي يقوم على تحديد موقع المسجد بدقة عالية، وتسجيل كل البيانات الخاصة به، لسهولة متابعة أحوال المساجد.

لقطات من الجولات الميدانية على جوامع ومساجد جازان
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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