شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ 339 ألف جولة لمتابعة مساجد جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة جازان، خلال عام 2023م، (339.791) جولة ميدانية على مساجد وجوامع المنطقة؛ قام بها مراقبو ومراقبات المساجد للتأكد من مدى التزام منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء، ومتابعة مرافق الجوامع والمساجد وخلوها من التشوهات البصرية، والتأكد من مستوى نظافة وصيانة المساجد والجوامع من قبل مؤسسات الصيانة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الجولات تأتي في إطار الأعمال التي ينفذها الفرع لخدمة بيوت الله والحفاظ على مقدراتها، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المساجد.

وأشار إلى أن الفرع يعمل على تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية عبر تطبيق "مساجد" الذي يقوم على تحديد موقع المسجد بدقة عالية، وتسجيل كل البيانات الخاصة به، لسهولة متابعة أحوال المساجد.