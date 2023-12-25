شكرا لقرائتكم خبر عن الاولى خليجيًا.. جامعة الإمام عبد الرحمن تحصد اعتماد طب الأعصاب الكندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على الاعتماد الكامل لبرامج الزمالة في تخصصي طب الأعصاب والطب النفسي، وذلك من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا.

ويعتبر هذا الإنجاز الأول على مستوى المملكة ودول الخليج العربي، حيث يعد برنامج زمالة طب الأعصاب هو الاعتراف الأول خارج كندا.

جاء ذلك خلال احتفال أقامته الكلية، بتسليم شهادات الاعتماد المؤسسي لكلية الطب والبرامجي لبرنامجي زمالة طب الأعصاب والطب النفسي.

وحضر الحفل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، ورئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور فهد الحربي، ومدير المستشفى الجامعي بالخبر الأستاذ الدكتور محمد الشهراني، وعميدة كلية طب الأسنان الدكتورة جيهان الحميد، وعميد الدراسات العليا الدكتور سعد السعدي، ووكلاء كلية الطب ومنسوبيها.

وتسلّمت شهادة تجديد الاعتراف المؤسسي الدكتورة خلود سعد الغامدي وأ. د. امين العلي، وأ. د. مهدي أبومديني، ومن قسم طب الاعصاب سعادة رئيس القسم د. دانة الجعفري، ورئيس البرنامج السابق د. ماجد العبدلي ورئيسة البرنامج الحالي د. عائشة البكر ونائبتها د. زينب العرفج ومن قسم الطب النفسي رئيس القسم د. فراس العواد ورئيسة البرنامج د. نهى الشمري ونائبتها د. نور الإبراهيم.

إنجاز كبير

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش بهذا الإنجاز الكبير، وقال: ”إنه لمن دواعي سرورنا في الجامعة أن تحقق الكلية مثل هذه الإنجازات المشرفة، والتي تضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها الكلية في عمرها المديد، والتي تعد من أعرق الكليات على مستوى المملكة والعالم، والتي خرجت أطباء لهم أبحاثهم وسمعتهم العلمية التي وصلت إلى العالمية“.

وأضاف: ”ونحن اليوم وفي هذا الحفل، أتقدم بجزيل الشكر لعميد الكلية الدكتور بسام عواري وكافة وكلاء الكلية على ما قاموا به من جهد ومتابعة من أجل أن تحقق الكلية هذا الإنجاز، والذي يعد أحد أهم الإنجازات في تاريخ الكلية والجامعة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح“.

من جانبه، وأشار عميد كلية الطب الدكتور بسام عواري: ”ان كلية الطب في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل قد حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل من قبل الكلية الملكية الكندية للجراحين وأطباء الباطنة، والذي بناء عليه بدأت الكلية بالعمل للحصول على الاعتمادات البرامج الزمالات، وأدى إلى حصول الكلية على الاعتماد الكامل لبرامج الزمالة في تخصصي طب الأعصاب والطب النفسي، حيث يعتبر هذا الانجاز الأول على مستوى المملكة ودول الخليج العربي لهذه البرامج، علماً بأن برنامج زمالة طب الأعصاب هو الاعتراف الأول خارج كندا“.