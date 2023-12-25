السعودية | ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.