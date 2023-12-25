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السعودية | صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذر صندوق الاستثمارات العامة من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وقال الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين: “نحذر من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأضاف “نؤكد على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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