السعودية | صندوق الاستثمارات يحذر من عمليات الاحتيال: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذر صندوق الاستثمارات العامة من عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد.

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وقال الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين: “نحذر من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.