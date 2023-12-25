فيصلية نجران سوق بلا مستأجرين

بدورها، أوضحت أمانة نجران لـ«دوت الخليج» أنها طرحت عدة فرص استثمارية لمحلات سوق الفيصلية عن طريق المنافسة العامة بمنصة بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتمت ترسيتها على مستثمر، بعدما تم تضمين الأسعار في الشروط الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات، وأنه لا يجوز للمستثمر أن يتخطى 50% من الربحية المضافة على قيمة عطائه.
وذكر البائعان محمد الوايلي ومبارك مشعوض أنهما يأملان فتح سوق الخضار في الفيصلية، الذي ما زال خاليا من البائعين، مع مراعاة البائعين في أسعار إيجارات المحلات.
ونشرت «دوت الخليج»، في عددها الصادر 11 يوليو 2023 تحت عنوان «حلقة فيصلية نجران تشتكي هجر البائعين»، مشكلة ارتفاع إيجارات المحلات في سوق الخضار، الذي أصبح بيئة استثمارية طاردة لهذا السبب.
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