شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن تأثير الزنجبيل على رفع أو خفض الضغط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إياك امتلاك أكثر من مصحف في البيت..أمين الفتوى مجدي عاشور يحذر لهذا السبب الكشف عن أكبر دولة عربية مصدره ومستهلكه للخمور .. لن تتوقع من هي؟!

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