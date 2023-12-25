شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ‬⁩ .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩، سحب ممطرة بين منطقة الرياض والمنطقة الشرقية فجر اليوم الإثنين 12 جماد ثاني 1445هـ الساعة السادسة وأربعون دقيقة.”

وأضاف :” أن اليوم الثامن عشر من ⁧‫المربعانية والحرارة المسجلة فجر اليوم الإثنين 12 جماد ثاني 1445هـ الساعة السادسة باردة على معظم المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.”