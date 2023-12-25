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الحصيني يوضح الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ‬⁩

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ‬⁩ .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الحالة الجوية الممطرة ⁧‫السادسة‬⁩، سحب ممطرة بين منطقة الرياض والمنطقة الشرقية فجر اليوم الإثنين 12 جماد ثاني 1445هـ الساعة السادسة وأربعون دقيقة.”

وأضاف :” أن اليوم الثامن عشر من ⁧‫المربعانية والحرارة المسجلة فجر اليوم الإثنين 12 جماد ثاني 1445هـ الساعة السادسة باردة على معظم المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.”

MO Nasa

MO Nasa

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