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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ .
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الحالة الجوية الممطرة السادسة، سحب ممطرة بين منطقة الرياض والمنطقة الشرقية فجر اليوم الإثنين 12 جماد ثاني 1445هـ الساعة السادسة وأربعون دقيقة.”
وأضاف :” أن اليوم الثامن عشر من المربعانية والحرارة المسجلة فجر اليوم الإثنين 12 جماد ثاني 1445هـ الساعة السادسة باردة على معظم المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.”