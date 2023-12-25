شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ الرئيس المصري هاتفيًا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.