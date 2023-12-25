شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تهدي والدها سيارة هدية في مشهد رائع أبكى القلوب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة تعبر عن حنان الأبناء على الآباء عندما تأتيهم الفرصة لرد جزءًا من أفضالهم عليهم، ظهرت فتاة في مقطع فيديو وهي تهدي والدها سيارة هدية.

وجاءت الفتاة في المقطع وهي متحمسة لرؤية والدها في سعادة، وبيّن المقطع أيضًا اللحظة الذي تفاجأ بها والدها بهدية ابنته .

وظهر الأب ويبدو على ملامحه السعادة والفرحة العارمة؛ حتى أنه قام باحتضان ابنته معبرًا لها عن سعادته بها وبهديتها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أشادوا ببر الفتاك وحبها الشديد لوالدها داعيين الله عز وجل أن يرزقهم مثلها بر والديها .