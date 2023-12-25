شكرا لمتابعة خبر عن مواطن معبرًا عن سعادته بموسم الرياض: ما أحتاج أسافر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب مواطن عن سعادته البالغة بجهود الدولة على ما تقدمه من مشاريع مختلفة، حيث قدم شكره للقيادة، بسبب فرحته الكبيرة بموسم الرياض.

وأكد المواطن أنه دائمًا ما يحمد الله ويشكره على أنه مواطن سعودي، معبرًا عن سعادته بموسم الرياض الذي ألغى حاجته للسفر، وجعله يسافر إلى جميع أنحاء العالم وهو في المملكة.

وقال ممازحًا أنه ينتقل الآن بين المكسيك والهند سيرًا على الأقدام، وليس بحاجة لتذاكر طيران.