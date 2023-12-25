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الحصيني : فصل الشتاء سينتهي فلكيًا 10 رمضان

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن المربعانية تنتهي 1445/7/2هـ الموافق 14 يناير .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن بداية الشبط 1445/7/3هـ، 15 يناير موسم الصقيع اذا ما هبت رياح أصلها قطبي اوسيبيري”، لافتًا أن موسم بداية العقارب 1445/7/29هـ 10فبراير .

وأشار إلى أن فصل الشتاء سينتهي فلكيًا 10 رمضان 1445هـ ويوافق 20 مارس، مؤكدًا أنه متبقي على نهايه الشتاء ثلاثة أشهر تقريبًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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