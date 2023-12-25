شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : فصل الشتاء سينتهي فلكيًا 10 رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن المربعانية تنتهي 1445/7/2هـ الموافق 14 يناير .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن بداية الشبط 1445/7/3هـ، 15 يناير موسم الصقيع اذا ما هبت رياح أصلها قطبي اوسيبيري”، لافتًا أن موسم بداية العقارب 1445/7/29هـ 10فبراير .

وأشار إلى أن فصل الشتاء سينتهي فلكيًا 10 رمضان 1445هـ ويوافق 20 مارس، مؤكدًا أنه متبقي على نهايه الشتاء ثلاثة أشهر تقريبًا.