انت الان تتابع محذّرة من ضربات روسية.. إعلان حالة التأهب الجوي بجميع أنحاء أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 11:20 صباحاً

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد؛ وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذّرة من ضربات جوية روسية. وتم الإعلان عن التأهب الجوي عند الساعة 11.31 اليوم في كييف، وفي غضون دقائق قليلة تم إعلان التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا. ووفق "روسيا اليوم" فقد بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم؛ حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

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