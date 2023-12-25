انت الان تتابع "إسرائيل" تُعلّق أنشطتها العسكرية مؤقتًا في حي وسط غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 11:22 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) تعليقًا مؤقتًا للأنشطة العسكرية "لأغراض إنسانية" في حي الشيخ محمد اليمني غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 14:00 ظهرًا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "إن القتال والتقدم العسكري للجيش في منطقة خان يونس لا يسمح بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المناطق الواقعة شمال وشرق خان يونس". وأضاف: "إن محور صلاح الدين يشكّل في هذه المناطق ساحة قتال، ومن الخطر الوصول إليه". وذكر أن "الجيش سيتيح تنقّل المدنيين بشكل إنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غرب خان يونس، وأن الانتقال إلى الاتجاهين في منطقة رفح وخان يونس في اتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيكون متاحًا عبر محوري شارع الرشيد (البحر)، وشارع الشهداء في دير البلح".

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