أمانة العاصمة المقدسة تُعيد تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية

وأوضحت الأمانة أن حدائق الأحياء والمنشآت الترفيهية تشكّل متنفسًا كبيرًا للأهالي والسكان والعناية بها وزيادة نسبة المساحات الخضراء التي تسهم في زيادة الرفاهية بالمنطقة، وتعد دافعًا كبيرًا لحث الأبناء على ممارسة الألعاب والرياضة في بيئة صحية، حيث تحرص الأمانة على استكمال كافة جهودها الهادفة لأنسنة المدينة وتحسين نمط الحياة الصحية وتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك رفع كفاءة التوزيع الجغرافي للحدائق في الأحياء.

وبدأت الأمانة في إعادة تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، حيث يبلغ طوله الإجمالي 1200 مترٍ وعرضه 34 مترًا، ويحتوي على أكثر من 11،000 متر مربع من المسطحات الخضراء و475 شجرة، و 10،000 من الزهور المتنوعة، كما يحتوي على 47 جلسة، وعددٍ كبيرٍ من المجسمات، ومناطق ألعاب الأطفال، وملاعب كرة القدم والسلة، والساحات، والنوافير، بالإضافة إلى 150 موقف سيارة.