انت الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تُعيد تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
25 ديسمبر 2023, 11:33 صباحاً
باشرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إعادة تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى المستويات الجمالية والبيئية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع.
وأوضحت الأمانة أن حدائق الأحياء والمنشآت الترفيهية تشكّل متنفسًا كبيرًا للأهالي والسكان والعناية بها وزيادة نسبة المساحات الخضراء التي تسهم في زيادة الرفاهية بالمنطقة، وتعد دافعًا كبيرًا لحث الأبناء على ممارسة الألعاب والرياضة في بيئة صحية، حيث تحرص الأمانة على استكمال كافة جهودها الهادفة لأنسنة المدينة وتحسين نمط الحياة الصحية وتحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك رفع كفاءة التوزيع الجغرافي للحدائق في الأحياء.
وبدأت الأمانة في إعادة تأهيل وصيانة ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، حيث يبلغ طوله الإجمالي 1200 مترٍ وعرضه 34 مترًا، ويحتوي على أكثر من 11،000 متر مربع من المسطحات الخضراء و475 شجرة، و 10،000 من الزهور المتنوعة، كما يحتوي على 47 جلسة، وعددٍ كبيرٍ من المجسمات، ومناطق ألعاب الأطفال، وملاعب كرة القدم والسلة، والساحات، والنوافير، بالإضافة إلى 150 موقف سيارة.
وتولي الأمانة الحدائق والمتنزهات العامة عناية كبرى، من خلال التعاقد مع أكبر الشركات المتخصصة وذات الإمكانيات العالية في إنشاء وصيانة الحدائق؛ لضمان تغطية المنطقة.
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