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تراند اليوم : الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

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صحيفة الخليج 365 : قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى قياسي جديد، رغم تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 51.50 جنيه، بينما استقر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "مصر" 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما البنك المركزي المصري، فقد سجل مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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