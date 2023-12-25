تراند اليوم : الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

صحيفة الخليج 365 : قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى قياسي جديد، رغم تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 51.50 جنيه، بينما استقر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "مصر" 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما البنك المركزي المصري، فقد سجل مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.