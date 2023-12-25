شكرا لقرائتكم خبر عن "تنفس الطبيعة".. إطلاق عيادة الإقلاع عن التدخين بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين تحت شعار "تنفس الطبيعة" بإقلاعك عن التدخين، وذلك في إطار جهود الهيئة للحد من آفة التدخين ومخاطره على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور إبراهيم القرشي، استشاري طب الأسرة بالهيئة، أن العيادة تستقبل المراجعين صباح الثلاثاء وظهر الأربعاء، من كل أسبوع بمركز طب الأسرة بالدفي، على أمل أن تتوسع الخدمة مستقبلًا حسب الاحتياج، وستقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التوعوية والعلاجية والاستشارات الطبية والمتابعة ما بعد العلاج.

وأكد أن العيادة تهدف إلى تقديم المساعدة اللازمة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، والمتابعة الدورية لتحقيق هدف عدم العودة إليه مرة أخرى، والعمل على الحد من أضراره الصحية المدمرة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل أحد أولويات برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل لتحسين الحالة الصحية وتجويد نمط الحياة لكافة شرائح وفئات المجتمع.