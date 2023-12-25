شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" تنفذ لقاءً إثرائيًا للتوعية بأهمية ممثلي التوجيه الطلابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة - ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي - اليوم الاثنين، "اللقاء الإثرائي للموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات"؛ وذلك في قاعة الملك فهد الكبرى للاحتفالات بحضور أكثر من 700 موجهاً طلابياً وموجهة طلابية، جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية علي العامودي، وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

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التوعية بأهمية دور التوجيه الطلابي

واستهدف اللقاء الموجهين الطلابيين والموجهات، الطلابيات بجميع مدارس تعليم مكة بكافة مراحلها؛ لتوعية المجتمع التعليمي بأهمية دور الموجه الطلابي والموجهة الطلابية في العملية التعليمية والتربوية ومايقدمونه لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من دعم نفسي واجتماعي وتربوي.

أهم محاور النقاش

وتضمّن اللقاء مناقشة عدة محاور حول موضوعات الدليل الاسترشادي لأخصائي التقويم المدرسي؛ قدمها الأستاذ غازي الجهني؛ وتعزيز السلوك الإيجابي وفق مؤشرات التقويم المدرسي قدمتها الأستاذة سميرة مسعد السلمي؛ ومؤشرات ارتفاع المشكلات السلوكية قدمها الدكتور سعد الشريف؛ وتعزيز المدرسة لدافعية المتعلمين نحو التعليم قدمتها الأستاذة ماجدة المطرفي؛ ومسؤوليات الموجهين الطلابيين تجاه الوعي الفكري قدمها الدكتور تركي الصاعدي.

وفي ختام اللقاء تم تكريم 50 موجهاً طلابياً من الموجهين المميزين في العمل الإرشادي بمدارس تعليم مكة .