شكرا لقرائتكم خبر عن الجولات الرقابية ترصد 275 ألف من منتجات التبغ المخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة محافظة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة كافة المخالفات داخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن رصد مستودع تديره عمالة لتخزين منتجات ”التبغ“ بطرق سرية حيث جرى مصادرة 275 ألف من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودع بحي ”المحجر“ جنوب المحافظة، حيث جرى مصادرة 275,28 ألف من منتجات ”التبغ“ والتي لا تحمل أختام ضريبية، واتلاف 5,575 لمنتجات منتهية الصلاحية، يأتي ذلك استمرارًا للحملات السابقة والمستمرة التي تنفذها الأمانة التبغ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.