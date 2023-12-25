السعودية | “التخصصات الصحية”: بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على برنامج “فني رعاية مرضى” بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودياً الجنسية، وألا يكون طالباً، أو موظفاً، أو لديه سجل تجاري، أو يتقاضى راتبًا تقاعديًا، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ويحمل شهادة بكالوريوس في تخصصات (الأحياء، والأحياء دقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والفيزياء الطبية، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم حيوان، وعلم نبات، والعلوم الطبية الحيوية)، متضمناً فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.