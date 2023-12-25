33 دقيقة لنقل مصابي الجلطات

قلصت المسارات الطبية مدة استقبال المرضى المصابين بالجلطات القلبية إلى 33 دقيقة كمعدل زمني لوصول المستفيد إلى معامل القسطرة القلبية بكل تجمع طبي، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، بهدف خدمة المرضى وسرعة معالجتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن حمودة، لـ«دوت الخليج» أن مسار القلب والأوعية الدموية يعد أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد الذي تطبقه التجمعات الصحية بالمملكة، إذ يحوي نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويختصر سرعة الاستجابة، ويقدم الخدمة للمصابين بالجلطات القلبية، لوصول المستفيد لمعامل القسطرة القلبية بكل تجمع، وذلك بالتنسيق المباشر بين التجمع وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

نهج وقائي

يهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية الصحية إلى أن تصبح شاملة ومتكاملة بين كل مستويات الخدمة، وتقدم في أقرب نقطة من أفراد المجتمع. ويشتمل نموذج الرعاية الصحية على مبادئ عمل، تتمثل في تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم، وتقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم، وتمكينهم من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم، وتضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية من خلال اتخاذ نهج وقائي بدلا من العلاجي فقط، لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى، وبما يركز على النتائج الصحية دون أن يكون العلاج مفرطا أو دون المستوى الأمثل.

24 مسارا

بدأت التجمعات الصحية في تطبيق نموذج للرعاية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض، من خلال جعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.

ويعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تطبيق 24 مسارا للرعاية الصحية، ما بين خدمات القلب والأوعية الدموية وخدمات الأعصاب وجراحة العظام وحديثي الولادة وطب الأسرة والتغذية والتخدير وغسل الكلى، وهي مجموعة من مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.