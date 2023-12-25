- 1/2
- 2/2
عفا المواطن حميد القريقري عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.
وكان القريقري يحاول الدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش، وخلال المشاجرة الناتجة عن هذه الواقعة، قام المسردي بطعن القريقري عدة مرات، مما أدى إلى وفاته.
وانتشرت هاشتاقات مثل “قصاص مترك المسردي” و”العفو عن مترك “.
وتصاعدت الدعوات للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يتنازل عن قاتل ابنه قبل تنفيذ حكم القصاص بلحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.