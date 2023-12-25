مواطن يتنازل عن قاتل ابنه قبل تنفيذ حكم القصاص بلحظات

عفا المواطن حميد القريقري عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم القصاص.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.

وكان القريقري يحاول الدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش، وخلال المشاجرة الناتجة عن هذه الواقعة، قام المسردي بطعن القريقري عدة مرات، مما أدى إلى وفاته.

وانتشرت هاشتاقات مثل “قصاص مترك المسردي” و”العفو عن مترك “.

وتصاعدت الدعوات للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.