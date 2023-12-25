شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي تفاصيل تعرضه للاحتيال على الإنترنت في مبلغ 43 ألف ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مواطن عن تفاصيل تعرضه للاحتيال عن طريق تطبيق شهير على الإنترنت، في مبلغ 43 ألف ريال، وذلك دون أن يقوم بأي عمليات شراء.

وقال خلال مداخلة على قناة العربية إف إم:” أنه تلقى عدة رسائل عبر هاتفه من تطبيق أبل باي، وتفاجأ بسحب 43 ألف ريال من رصيده البنكي، من خلال 7 عمليات.”

وأوضح أنه تواصل مع البنك فور وصول رسائل السحب من رصيده عن طريق أبل باي، واتخذ الإجراءات اللازمة، ولكنه لم يصل لأي نتيجة حتى الآن.

وأشار إلى أنه لم يتلقى أي رسايل للرد عليها بأكواد حساباته وأن عملية الاحتيال تمت بدون تلقيه رسائل إلا بعملية السحب مباشرة .