شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الشؤون البلدية يكشف عن المستفيدين من مشروعات برنامج سكني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، المستفيدين من مشروعات برنامج سكني.

وقال “السويلم”، في تصريحات عبر برنامج “ياهلا” المُذاع على روتانا خليجية:” إنه تم إدراج فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا.”

وأفاد بأنه تم إدراج هذه الفئة على مستوى الاستفادة من برنامج سكني المعمول به حاليًا.

ومن جانبه، أكد أن الوزارة تعمل على مستوى السوق والقطاع بصورة عامة، وذلك من أجل المساهمة في تمكين الحصول على وحدة سكنية مناسبة من خلال تحفيز المعروض و صناعة التطوير العقاري.

كما أوضح أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن يستفيد منها الشخص الأعزب غير المستفيد من برنامج سكني.