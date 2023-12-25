شكرا لمتابعة خبر عن قصة بريطاني يعشق ⁧القهوة السعودية‬⁩ وينافس على جوائز مهرجان الإبل في الصياهد ٠٠ فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى البريطاني دينيس قصة عشقه للقهوة السعودية ، مؤكدا على أنه ينافس على جوائز مهرجان الإبل في الصياهد

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وقال دينيس:” هناك تواصل كبير بين الإبل وصاحبها بأصوات معينة وأحاول أن أتعلم صوت الإبل مع أنني مازلت أعاني من إجادة اللغة العربية ”

وأضاف” خلال السنوات التي أمضيتها في السعودية أستطيع أن أميّز القهوة اللذيذة من غيرها، وعملية إعداد القهوة السعودية بحد ذاتها فن وان شاء الله سأتعلم طريقة تحضيرها”