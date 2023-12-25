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قصة بريطاني يعشق ⁧القهوة السعودية‬⁩ وينافس على جوائز مهرجان الإبل في الصياهد ٠٠ فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى البريطاني دينيس قصة عشقه للقهوة السعودية ، مؤكدا على أنه ينافس على جوائز مهرجان الإبل في الصياهد
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وقال دينيس:” هناك تواصل كبير بين الإبل وصاحبها بأصوات معينة وأحاول أن أتعلم صوت الإبل مع أنني مازلت أعاني من إجادة اللغة العربية ”

وأضاف” خلال السنوات التي أمضيتها في السعودية أستطيع أن أميّز القهوة اللذيذة من غيرها، وعملية إعداد القهوة السعودية بحد ذاتها فن وان شاء الله سأتعلم طريقة تحضيرها”

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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