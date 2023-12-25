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مزارع فقير ينظم قصيدة حزينة يتمنى فيها زيارة المدينة المنورة .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن مزارع فقير ينظم قصيدة حزينة يتمنى فيها زيارة المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مزارع سوداني فقير وهو يلقي قصيدته الحزينة، والتي عبر فيها عن تمنيه الشديد لزيارة المدينة المنورة قبل أن يتوفاه الله.

وجاء المزارع وهو يبكي متأثرًا بقصيدته، ورغبته الشديدة في زيارة المدينة المنورة، والصلاة في مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم.

وحصد المقطع تعاطف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: يجي و يكون ضيف في بيتي بالمدينة، من يستطيع أن يوصلني إليه سأكون شاكرًا له.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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