توقيع مذكرة تفاهم مع فوجي كلين اليابانية لتوطين تقنيات معالجة المياه بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 12:15 مساءً

وقّعت شركة المياه الوطنية، وشركة فوجي كلين اليابانية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في نقل وتوطين وتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تنتجها شركة فوجي، وتسجيلها في المملكة كمنتج عالمي لتمكين استخدامه في معالجة الصرف الصحي بالمملكة ودول المنطقة. وأوضح النائب التنفيذي لقطاع المشاريع والخدمات الفنية في شركة المياه الوطنية المهندس منصور أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن إطار جهود الشركة الرامية إلى توطين تقنيات معالجة الصرف الصحي، والشراكة والتعاون وفتح آفاق عمل مع جميع الجهات المحلية والعالمية في كل ما من شأنه تطوير ورفع كفاءة صناعة المياه. ولفت إلى أن التقنية اليابانية الجديدة تتميز بسهولة التشغيل وانخفاض التكاليف، ولا تتطلب مساحات كبيرة، ويمكن استخدامها في المناطق النائية والتجمعات السكانية المتفرقة وفق النهج اللامركزي، وستسهم في التوسع في نشر خدمات الصرف الصحي بالمملكة. وأشار أبوثنين إلى أن المياه الوطنية بصفتها شركة وطنية تهدف من التعاون مع الجانب الياباني إلى تنفيذ برنامج تمكين وتوطين التقنيات التي تُعنى بها (فوجي كلين)، من خلال إيجاد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بشركة المياه وتطوير الكفاءات الحالية والكوادر الوطنية بالتعاون مع القطاعات المحلية والخارجية وفقاً لمذكرة التفاهم.

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