"الموارد البشرية" توقّع مذكرة تفاهم مع "الرياضة".. لدعم مبادرات تنمية المجتمع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 12:22 مساءً

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة، ومثّل وزارة الموارد في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومن جانب وزارة الرياضة وكيل الشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد. وتهدف المذكرة إلى دعم مبادرات ومشاريع الطرفين في مجال تنمية المجتمع من خلال المجالات الرياضية المتنوعة، والمشاريع الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية الرياضية، وتقديم الدعم التوعوي لتأسيس الجمعيات المختصة بالمسؤولية الاجتماعية للرياضة، وتبادل المعلومات الداعمة لمجالات التعاون المشتركة من خلال المهام المشتركة بين الطرفين التي حددتها المذكرة. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تحقيق جملة من الأهداف المتوافقة مع استراتيجيتها في كافة القطاعات، وتطوير بيئة العمل وخلق بيئة جاذبة في قطاع الرياضة الشامل، من خلال سياسات وتشريعات تحقق أهدافها في البناء المستمر لبيئة عمل متميزة، وتقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

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