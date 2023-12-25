"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لمسار السلام في اليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي الدائم مع اليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية على الحوار البناء للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، يضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، ويمكنه من توجيه جهوده وقدراته نحو استتباب الأمن والاستقرار، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقا لتطلعاته.

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