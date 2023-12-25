انت الان تتابع في ساحة القصاص بجدة.. والد القتيل "الحربي" يعفو عن القاتل لوجه الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 12:48 مساءً

عفا والد القتيل أحمد القريقري الحربي عن قاتل ابنه لوجه الله في ساحة القصاص، وذلك في مبادرة ابتغى فيها الأجر والمثوبة من الله. وتعود أحداث الواقعة التي شهدتها جدة إلى أكثر من أربع سنوات عندما نشب عراك جماعي راح ضحيته الشاب أحمد القريقري الحربي وأصيب آخرون. وعادت الواقعة للتداول على نطاق واسع الشهر الماضي؛ بسبب المناشدات بطلب العفو من أسرة القاتل والأعيان. ولقي والد القريقري الشيخ حمد الحربي الثناء والشكر والدعوات؛ نتيجة عفوه عن القاتل في ساحة القصاص هذا اليوم.

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