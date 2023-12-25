انت الان تتابع في إطار تسوية لإنهاء الحرب.. إسرائيل تدرس ترحيل قادة "حماس" خارج غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل تدرس إمكانية ترحيل قيادة حركة "حماس" إلى الخارج، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة

وقال المصدر: "لا يوجد مقترح ملموس على الطاولة في هذه المرحلة، إلا أن هذه الإمكانية قيد النقاش شريطة ألا تمس الهدف، الذي حدده مجلس الحرب الإسرائيلي، وهو القضاء على قدرات حماس السلطوية والعسكرية".

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