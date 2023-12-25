للعام الثاني.. ديوان المظالم يحقق المستوى المتميز في الالتزام بمعايير استهلاك الطاقة

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق ديوان المظالم درجة التميز في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي بينت تميزه بالالتزام بمعايير استهلاك الطاقة ومتطلبات ترشيد الاستهلاك لدى المركز الذي يُعنى بمتابعة ترشيد الاستهلاك في الجهات الحكومية وفرق كفاءة الطاقة بها، حيث يقسم المركز التزام الجهات الحكومية إلى أربع مستويات من متميز إلى متوسط مرتفع ومتوسط منخفض وانتهاء بمتدنٍّ.

وبينت بطاقة الأداء الخاصة بديوان المظالم تميزه في الالتزام للعام الثاني على التوالي بمعايير ترشيد الاستهلاك حاصدًا نسبة 100%، مع خفض في الاستهلاك بنسبة 4% عن العام السابق، حيث وضحت البطاقة تفاصيل التزام فريق عمل ترشيد الاستهلاك بديوان المظالم من حيث خفض التكاليف التشغيلية للمباني والمراكز التابعة له، والتزام الفريق بتعليمات المركز في رفع التقارير، وإقامة الفعاليات التوعوية.

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