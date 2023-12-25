انت الان تتابع شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" تستأنف ملاحة سفنها عبر البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك"، استئناف حركة سفنها عبر البحر الأحمر، بعد تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح في ظل هجمات الحوثيين.

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت الشركة الدنماركية، أمس الأحد، أنها ستستأنف حركة سفنها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

ويمثل استئناف شركة "ميرسك" الملاحة عبر البحر الأحمر، استئنافها كذلك عبر قناة السويس في مصر.

وأدت الهجمات المتصاعدة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتشكيل تحالف للتعامل مع هذا التهديد.

وأجبرت الهجمات شركة النفط الكبرى "بريتيش بتروليوم" وعددًا كبيرًا من شركات الشحن بما في ذلك "ميرسك" على تحويل مسار الشحنات التي تتم عادة عبر قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في زيادة فترة الرحلة وتكبد تكاليف إضافية.