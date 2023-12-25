تراند اليوم : ‏‏‏‏بالفيديو: الشيخ فالح الضماد يرفع الراية البيضاء لـ" قبيلة حرب"‬⁩ بعد عفو "القريقري" عن قاتل ابنه ‬⁩ بساحة القصاص

صحيفة الخليج 365 : رفع ‏الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ ⁧"قبيلة حرب‬⁩" بعد أن عفى والد المقتول أحمد القريقري عن قاتله مترك المسردي بساحة القصاص.

وقال الضماد خلال مقطع فيديو : " وردنا اليوم خبر تنازل الشيخ حميد القريقري عن مترك المسردي قاتل ابنه أحمد القريقري قبل تنفيذ حكم القصاص لوجه الله".

وتابع: " لكم عندنا الراية البيضاء، بيض الله وجهكم في الدنيا وفي يوم الحشر وفي يوم الحساب، حطيتم في رقابنا معروف ما ننساه".

وأضاف: "الله يجمل حالكم، ولا يهينكم ولا يهين كل من سعى من شيوخ وأمراء وإعلاميين، اللي اجتهدوا في موضوع ولدنا، الله يجعلها تفرج عنكم يوم لا ظل إلا ظله ".