تراند اليوم : ‏‏‏‏بالفيديو: الشيخ فالح الضماد يرفع الراية البيضاء لـ" قبيلة حرب"‬⁩ بعد عفو "القريقري" عن قاتل ابنه ‬⁩ بساحة القصاص

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٢٠٢٣١٢٢٥_١٣٢٤٠٢-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365 : رفع الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ "قبيلة حرب" بعد أن عفى والد المقتول أحمد القريقري عن قاتله مترك المسردي بساحة القصاص.
وقال الضماد خلال مقطع فيديو : " وردنا اليوم خبر تنازل الشيخ حميد القريقري عن مترك المسردي قاتل ابنه أحمد القريقري قبل تنفيذ حكم القصاص لوجه الله".
وتابع: " لكم عندنا الراية البيضاء، بيض الله وجهكم في الدنيا وفي يوم الحشر وفي يوم الحساب، حطيتم في رقابنا معروف ما ننساه".
وأضاف: "الله يجمل حالكم، ولا يهينكم ولا يهين كل من سعى من شيوخ وأمراء وإعلاميين، اللي اجتهدوا في موضوع ولدنا، الله يجعلها تفرج عنكم يوم لا ظل إلا ظله ".
واختتم قائلا: " حميد القريقري الحربي، لك معروف في رقاب قحطان، نموت ما ننساه".