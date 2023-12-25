تراند اليوم : شاهد .. مصرية تحضر والدتها لدار مسنين وتوقع على تركها وسط انهيار أمها!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو سيدة مصرية تحضر أمها لدار مسنين رغم رفض والدتها للبقاء في دار المسنين.

وأظهر الفيديو الذي التقطته إحدى الموجودات في دار المسنين والابنة توقع على ترك والدتها في دار المسنين، فيما قالت إحداهن "افتكري اليوم دا عشان هيكون في يوم زيه لكِ أنت بكرة بنتك هتعمل فيكي نفس اللي عملتيه".

فيما كانت الابنة ثابتة ومستمرة فيما تفعله غير مبالية لانتقادات وغضب الموجودات في دار المسنين.

كما أبان الفيديو انهيار الأم وحزنها الشديد بسبب ترك ابنتها لها في دار المسنين.