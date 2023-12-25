سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على 6 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، و جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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