شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الكرفس ما يلي :- يحتوي الكرفس على العديد من الفيتامينات؛ مثل: فيتامين ك، وفيتامين أ، وفيتامين ب2، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ب5، والألياف. - علاج الالتهابات والحساسية مثل؛ الربو والتهاب الأنف. - علاج التهاب المفاصل. - الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تصيب الدماغ. - التقليل من مستويات الكولسترول الضار. - دعم صحة القلب. - تخفيف تقلّصات الدورة الشهرية أو ما يُعرف بعسر الطمث. - تحسين حالات المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. - تحسين حالات المصابين بالنقرس. - تخفيف العصبية. - تقليل الصداع. - تحفيز الشهية. - تخفيف الإعياء. - التقليل من احتباس السوائل. - تنظيم حركة الأمعاء. - تحفيز الحيض. - تقليل كمّية حليب الأم. - المساعدة على الهضم. - تخفيف التهابات الكلى، أو المثانة، أو مجرى البول، أو ما يُعرف بالتهابات المسالك البولية.

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