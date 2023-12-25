شكرا لمتابعة خبر عن سيف السويلم: لا يتم تسليم الوحدة السكنية للمستفيدين قبل إكتمالها تمامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن وزارة الإسكان بالتعاون مع سكني ووافي والشركة الوطنية منوطين بمساعدة المواطنين.

وتابع السويلم أنه يتم تجهيز الوحدة السكنية من كافة النواحي، وذلك قبل تسليمها للمستفيدين، مع وجود العديد من الضمانات على مستوى الإنشاءات والعزل وغيرها.

وأردف أنه في حال تم رصد أي مشكلة في الوحدة السكنية، يتم التعامل معها، وذلك وفقًا لما تكفله الأنظمة والقوانين في هذا الشأن.